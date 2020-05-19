Больше четырёх тысяч человек умерли от коронавируса за сутки

https://static.news.ru/photo/93635804-9a08-11ea-b7c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении коронавируса в мире. За последние сутки от COVID-19 умерли 4322 человека.

Всего число смертей достигло 316 169, передаёт ТАСС. Новых случаев заражения за этот период выявили 112 637.

Наибольшее число инфицированных выявлено в Северной Америке. На втором месте в списке оказалась Европа, на третьем — Восточно-Средиземноморский регион.

Как писал NEWS.ru, ранее Министерство обороны России сообщило о распространении коронавируса среди сотрудников ведомства. В армии и вузах Минобороны COVID-19 заболели более трёх тысяч человек.

Среди заражённых 1662 военнослужащих, 388 студентов вузов, 17 воспитанников довузовских учреждений и 388 гражданских сотрудников.