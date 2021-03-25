«Большая глупость»: в МИД оценили слова Борреля о России

https://static.news.ru/photo/05676f18-8e18-11eb-aab6-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Florian Gaertner/photothek.net /Global Look Press

Высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о России оказалось большой глупостью. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Боррель накануне сказал, что Россия является опасной соседкой для стран Евросоюза. Он принял участие во втором дне заседаний Совета НАТО на уровне министров иностранных дел. В ходе дискуссии представители стран — членов военно-политического блока обсуждали отношения с Россией и сдерживающие меры в отношении неё.

Заявлять о том, что Россия опасный сосед, — большая глупость, — заметила Захарова.

Она призвала Евросоюз прекратить высказываться в адрес РФ в обвинительном тоне. По её словам, подобная риторика является недопустимой.

Ранее NEWS.ru писал, что НАТО и Евросоюз не могут по отдельности противостоять России, поэтому им следует объединиться. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО и представителей ЕС.