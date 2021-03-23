Боррель назвал Россию опасной соседкой

Если США намерены устроить в отношениях с Россией «трудные времена», тогда они должны будут ответить за это. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Так он прокомментировал заявление помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, который предрёк непростые отношения между странами в будущем, сопряжённые «с серьёзными вызовами». Раз они предрекают, значит, они и...