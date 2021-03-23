Боррель назвал Россию опасной соседкой

Россия является опасной соседкой для стран Евросоюза. Такое мнение высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Глава европейской дипломатии прибыл в штаб-квартиру Североатлантического альянса в Брюсселе для участия во втором дне заседаний Совета НАТО на уровне министров иностранных дел. В ходе дискуссии представители стран-членов военно-политического блока обсудят отношения с Россией и сдерживающие меры в отношении неё.
Россия — это сосед, опасный сосед, но мы должны разделять с ними некоторые вопросы, по которым у нас есть общие интересы, такие, как ядерное соглашение с Ираном или изменения климата. Но вместе с тем мы должны сдерживать и противодействовать России, — сказал он.
Глава европейской дипломатии отметил, что считает необходимым сохранить имеющиеся международные каналы связи для решения вопросов, представляющий взаимный интерес.
Днём ранее, как писал NEWS.ru, Боррель заявил, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС в отношениях с Россией намерены придерживаться принципов, предполагающих сотрудничество при сохранении санкций.