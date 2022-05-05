Bloomberg: Кабаеву предлагают внести в санкционный список ЕС

Алина Кабаева / Фото Alexander Chernykh/Russian Look

Агентство Bloomberg сообщает, что Евросоюз предлагает внести в санкционный список олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву. Издание ссылается на имеющийся в его распоряжении документ.

По данным агентства, санкционный список может ещё претерпеть изменения до того, как его одобрят страны — члены Евросоюза. Обсуждение шестого пакета антироссийских санкций постпредами стран ЕС назначено на 6 мая.

Тем временем немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что санкционные ограничения против России могут отменить лишь в том случае, если их одобрит Украина. Он подчеркнул, что ФРГ может ослабить давление в виде санкций только после консультаций с Киевом.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС не планирует отказ от российского газа. Он считает, что заместить нефть из России ещё возможно, но с поставками газа «всё обстоит по-другому». Мишель уточнил, что найти газовый аналог из нефтехимических продуктов «невозможно».