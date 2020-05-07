Bloomberg: иранские хакеры атаковали Всемирную организацию здравоохранения

https://static.news.ru/photo/dfb1cf74-729f-11e9-839d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отразила хакерскую атаку на компьютеры сотрудников. За попыткой взлома стоит группа иранских хакеров, предположительно связанных с правительством страны.

Злоумышленники под видом журналистов и учёных 3 апреля начали рассылать сотрудникам ВОЗ письма с вредоносными программами, пытаясь добыть пароли и другие данные, пишет Bloomberg.

Главный специалист ВОЗ по информационной безопасности Флавио Аджио отказался прокомментировать конкретные примеры кибератак, но признал, что организация успешно отразила несколько «очень продуманных попыток взлома».

Иранский МИД проигнорировал запрос Bloomberg, но, согласно январскому отчёту Конгресса США, иранские возможности для ведения кибервойны или внутреннего контроля действительно усилились, а действия стали более агрессивными.

Как писал NEWS.ru, британские СМИ обвинили российских и иранских хакеров в попытке проникнуть в базы данных, связанных с разработками препаратов от коронавируса.