Блинкен призвал глав МИД Азербайджана и Армении встретиться до конца месяца Блинкен обсудил с главами МИД Азербайджана и Армении урегулирование ситуации

Фото: mfa.gov.az

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном дальнейшие шаги в урегулировании ситуации между регионами. Также он призвал стороны встретиться еще раз до конца месяца, сообщает пресс-служба Госдепа.

В сообщении отмечается, что Блинкен принял министров для «первых прямых переговоров» после случившихся недавних столкновений.

Госсекретарь выразил соболезнования в связи с гибелью людей [в ходе эскалации] и подчеркнул необходимость предотвращения дальнейших боевых действий, указав на важность возвращения к мирному процессу. Они обсудили дальнейшие шаги, госсекретарь призвал стороны встретиться вновь до конца месяца, — говорится в публикации.

Перед встречей с главами МИД Азербайджана и Армении Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов сделать все для урегулирования разногласий между Арменией и Азербайджаном. По его словам, он имеет заверения, данные лидерами двух стран, в их готовности к миру.