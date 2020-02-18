Врачи во Франции взяли из организма 29-летней женщины с онкологией семь незрелых яйцеклеток, вырастили их в лаборатории, после чего заморозили. Пациентка прошла курс химиотерапии, оправилась от заболевания, но стала бесплодной. Спустя пять лет ей подсадили оплодотворённую яйцеклетку. В результате 6 июля 2019 года на свет появился мальчик, которого назвали Жюль.
Он стал первым ребёнком, родившимся благодаря новой технологии криоконсервации яйцеклеток,
Мы были рады, что пациентка забеременела без каких-либо трудностей и успешно родила здорового ребенка в срок, — рассказал профессор Мишель Гринберг.
Ранее NEWS.ru писал, что в Великобритании у пары лесбиянок родился ребёнок, который успел побывать в матках обеих своих мам. Девушки прошли процедуру «общее материнство»: медики взяли яйцеклетку у Донны Фрэнсис-Смит, оплодотворили, затем вернули в тело женщины на 18 часов. После этого яйцеклетка была пересажена её супруге Джасмин, которая выносила сына.
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