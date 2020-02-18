https://static.news.ru/photo/c0f0b14c-52f8-11ea-a1dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Врачи во Франции взяли из организма 29-летней женщины с онкологией семь незрелых яйцеклеток, вырастили их в лаборатории, после чего заморозили. Пациентка прошла курс химиотерапии, оправилась от заболевания, но стала бесплодной. Спустя пять лет ей подсадили оплодотворённую яйцеклетку. В результате 6 июля 2019 года на свет появился мальчик, которого назвали Жюль.

Он стал первым ребёнком, родившимся благодаря новой технологии криоконсервации яйцеклеток, отмечает The Mirror. По словам специалистов, этот случай даёт надежду женщинам с раковыми заболеваниями, которые хотели бы стать мамами и для которых опасна стимуляция яичников гормональными препаратами.

Мы были рады, что пациентка забеременела без каких-либо трудностей и успешно родила здорового ребенка в срок, — рассказал профессор Мишель Гринберг.

Ранее NEWS.ru писал, что в Великобритании у пары лесбиянок родился ребёнок, который успел побывать в матках обеих своих мам. Девушки прошли процедуру «общее материнство»: медики взяли яйцеклетку у Донны Фрэнсис-Смит, оплодотворили, затем вернули в тело женщины на 18 часов. После этого яйцеклетка была пересажена её супруге Джасмин, которая выносила сына.