Бельгия запретила путешествия за границу до 1 марта

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В Бельгии запрещены все необязательные поездки до 1 марта. Об этом заявил премьер-министр королевства Александер Де Кроо.

Мы приняли решение поставить преграду для завозимых случаев коронавируса. С 27 января будет действовать временный запрет на путешествия развлекательного и туристического характера, который будет оставаться в силе до 1 марта. Это касается как поездок за пределы Бельгии, так и на территорию Бельгии, — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в стране до 14 февраля продлено действие всех остальных санитарных мер. В частности, продолжит действовать комендантский час, останутся закрыты рестораны, бары, кафе, спортзалы, парикмахерские и все развлекательные заведения.

При этом в стране обязательно ношение масок в общественных местах, как в помещении, так и на улице. Также запрещены любые собрания людей, включая частные вечеринки. Останутся открыты церкви и соборы, однако службы в них запрещены.

До этого от поездок за границу рекомендовалось воздерживаться, но мало кто следовал этой рекомендации. За последние две недели в стране отмечается рост числа новых случаев инфицирования на 20%, в среднем ежедневно выявляют более двух тысяч новых случаев и регистрируют около 50 летальных исходов.

Как писал NEWS.ru, сейчас в Бельгии вакцинацию проходят постояльцы домов престарелых. 27 декабря в странах Евросоюза стартовала прививочная кампания против COVID-19 препаратом производства Pfizer и BioNTech.