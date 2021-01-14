Гражданин Бельгии скончался спустя пять дней после вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8749926e-5735-11eb-9661-fa163e074e61_660.jpg Фото: Virginie Lefour/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Бельгии мужчина, получивший прививку от COVID-19, скончался спустя пять дней после вакцинации.

В настоящее время по факту инцидента проводится расследование. Тело мужчины отправлено на вскрытие. Как пишет газета Le Libre, погибший имел серьёзные хронические заболевания.

Сейчас в Бельгии вакцинацию проходят постояльцы домов престарелых. 27 декабря в странах Евросоюза стартовала прививочная кампания против COVID-19 препаратом производства Pfizer и BioNTech.

14 января появилась информация о том, что в Норвегии после вакцинации скончались 23 человека. В стране использовали тот же препарат Pfizer и BioNTech.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Pfizer намерена снизить поставки своей вакцины от коронавируса в Европу. Об этом заявили в институте общественного здравоохранения в Норвегии.

Объёмы поставок будут сокращены со следующей недели. В качестве причины называется модернизация производственных мощностей. Когда компания возобновит снабжение Европы в прежних объёмах, не уточняется.