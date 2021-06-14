Баку проводит красные линии: что доказал приговор ливанскому наёмнику

Власти Азербайджана в очередной раз подтвердили свою позицию по проблеме использования наёмников на территории Нагорного Карабаха. В Ясамальском районном суде Баку завершилось судебное заседание по делу воевавшего в этом районе ливанского «солдата удачи» Эулджекчяна Викена Абрахама. Он приговорён к реальному сроку. Его история заурядна, но хорошо иллюстрирует то, как Армения пыталась вывести конфликт на трансрегиональный уровень.

Эулджекчян Викен Абрахам был приговорён к 20 годам лишения свободы. Следствие установило, что 29 сентября 2020 года выходец из Бейрута принял предложение другого ливанца армянского происхождения Овака Кикияна принять участие в боевых операциях на оккупированных территориях Азербайджана в статусе наёмника. За грязную работу Эулджекчяну были обещаны $2,5 тыс. Не раздумывая долго, он вместе с группой других «солдат удачи» пересёк государственную границу Азербайджанской Республики с территории Армении и отправился в зону боевых действий.

Викен Эулджекчян azerbaycanazerbaycan/vk.com

Было доказано, что в Карабахе Эулджекчян участвовал в террористической деятельности против граждан и армии Азербайджанской Республики с использованием незаконно приобретённого огнестрельного оружия, боеприпасов и их составляющих. В связи с этим он проходил прежде всего по статьям 114.3 Уголовного кодекса (участие наёмника в военном конфликте или военной операции), 214.2.1 (терроризм, совершённый группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией)), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

Случай с Эулджекчяном не уникален: о переброске из Ливана в Армению и Карабах профессиональных террористов, имеющих боевой опыт, французские СМИ писали ещё в конце «восьмидесятых» — начале «девяностых». Именно так в Армению попал, в частности, профессиональный террорист Жирайр Сефилян.

Викен Эулджекчян (справа) azerbaycanazerbaycan/vk.com

Нелишним будет снова поинтересоваться: каким образом эти боевики пересекали границу?

Об активности наёмников в Карабахе Азербайджан заявлял задолго до осенней эскалации боевых действий. Помощник президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев предупреждал, что «Армения, проводящая политику незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана, проводит переселение на эти земли ливанских армян».

В то время, когда Азербайджан и другие страны занимались ликвидацией последствий бейрутской трагедии и оказанием пострадавшему Ливану гуманитарной помощи, в Ереване думали о другом, используя ливанских армян в своих целях и готовясь к военным действиям против Азербайджана. Международные посредники, ратующие за дипломатические меры, молча наблюдали за происходящим. Это не могло не создать предпосылки для размещения и участия ливанских наёмников в боях в Карабахе.

Не случайно в декабре 2020 года постоянное представительство Азербайджана в ООН направило генсеку организации Антониу Гуттеришу отчёт об иностранных террористах, воевавших на стороне Армении в зоне нагорнокарабахского конфликта. В нём указывается, что Ереван использовал в Карабахе выходцев из стран Ближнего Востока: Ирака, Ливана и Сирии. Эти боевики даже проходили подготовку в тренировочных лагерях Курдской рабочей партии и ASALA.

Вполне понятно, что попытка вывести конфликт на трансрегиональный уровень была предпринята Ереваном для того, чтобы компенсировать своё военное бессилие. Но любовь к запрещённым приёмам наказуема.