Баку обвинил Ереван в атаке на границе

В Минобороны Азербайджана пресекли провокацию армянских военных на границе, сообщается на сайте оборонного ведомства страны. Отмечается, что позиции ВС Азербайджана были подвергнуты интенсивному обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов, в результате которого были ранены двое азербайджанских военнослужащих.

Раненым была оказана медицинская помощь, угрозы для их жизни нет, — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в результате принятых решительных мер армянские военнослужащие были разоружены и задержаны. Также было изъято большое количество стрелкового оружия различного калибра и большое количество боеприпасов. Сообщается, что на настоящий момент ВС Армении продолжают обстреливать позиции азербайджанских военных.

В Минобороны Армении также заявили о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинили Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении.

Противник использует артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разного калибра. Армянская сторона предприняла адекватные действия. В результате противник потерял бронетехнику, — говорится в сообщении Минобороны Армении.

Как сообщают армянские СМИ, перестрелка началась после того, как азербайджанские военные потребовали от ВС Армении покинуть два боевых поста в этом районе, а армянские военные отказались.

Ранее официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева рассказала, что основная ответственность за нынешнюю напряжённость на армяно-азербайджанской границе лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении. По её словам, азербайджанская сторона принимает соответствующие ответные меры. Таким образом, Абдуллаева опровергла озвученные ранее заявления о вторжении азербайджанских ВС на территорию Армении.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.