Байден заявил, что передача Киеву ЗРК Patriot не является шагом к эскалации

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Передача Украине батареи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не влечет за собой эскалации напряженности, речь идет об оборонительных вооружениях, заявил американский президент Джо Байден. По словам президента США, данное вооружение поставляется Киеву якобы не для нападения на российские территории. Он добавил, что не обсуждал с президентом Украины вопрос применения ЗРК Patriot, передает РИА Новости.

Мы не обсуждали данную тему с президентом Зеленским, однако мы рассматриваем ЗРК Patriot в качестве оборонительной системы вооружений. Это — оборонительная система, она не влечет за собой эскалации, она носит оборонительный характер, — сказал Байден.

Глава Белого дома отметил, что США продолжат помогать Украине пока она существует.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом ранее вручил своему коллеге медаль от бойца ВСУ, командира батареи HIMARS. Украинский лидер добавил, что военнослужащий ВСУ назвал американского президента «достойным этой награды не менее, чем он сам». В ответ Байден поблагодарил Зеленского и спросил, есть ли контакты этого бойца, чтобы лично его поблагодарить.