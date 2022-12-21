Зеленский передал Байдену медаль командира батареи HIMARS

Фото: Ken Cedeno / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом вручил своему коллеге медаль от бойца ВСУ, командира батареи HIMARS, трансляцию вел телеканал ABC. Украинский лидер добавил, что военнослужащий ВСУ назвал американского президента «достойным этой награды не менее, чем он сам». В ответ Байден поблагодарил Зеленского и спросил, есть ли контакты этого бойца, чтобы лично его поблагодарить.

Ну незаслуженно, но ценю, — сказал Байден.

Он добавил, что США продолжат поддерживать «великий народ Украины».

Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший в Twitter назвал украинского лидера Владимира Зеленского неблагодарной королевой международной помощи. Таким образом Трамп-младший отреагировал на мнение обозревателя Fox News Байрона Йорка, который предположил, что Зеленский в ходе своего визита в США снова назовет помощь от Вашингтона Украине недостаточной.

Самолет с президентом Украины приземлился на авиабазе возле Вашингтона вечером 21 декабря. Зеленский в соцсетях опубликовал фото из аэродрома, указав, что он прибыл поблагодарить американский народ, конгресс и президента Джо Байдена за их «столь нужную поддержку». Во время визита украинский лидер также планирует встретиться со своим американским коллегой и выступить перед конгрессом.