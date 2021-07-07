Байден отреагировал на убийство президента Гаити

Американский президент Джо Байден заявил, что осуждает убийство лидера Гаити, США готовы оказать необходимую поддержку стране. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Мы осуждаем это гнусное преступление. США выражают соболезнования народу Гаити. Мы готовы помочь и продолжаем работать во имя безопасности Гаити, — указано в заявлении американского лидера.

Байден пожелал скорейшего выздоровления первой леди страны Мартине Моиз, которая получила огнестрельные ранения при нападении злоумышленников.

Нападение на резиденцию 53-летнего президента Гаити Жовенеля Моиза произошло в ночь на 7 июля. Злоумышленники ворвалась в здание, застрелили политика и ранили его супругу. После произошедшего в стране было объявлено военное положение. Власти заявили, что примут меры по обеспечению преемственности власти и защите нации.

Эксперт по Латинской Америке Збигнев Ивановский считает, что президента могли ограбить. Также нельзя исключать то, что его могли устранить политические оппоненты.

Моиз выиграл выборы в 2015 году, но вступил в должность только через два года. Оппозиция пыталась оспорить результаты, дело даже дошло до повторного голосования.

В феврале этого года силовики предотвратили попытку государственного переворота и убийства президента Гаити. Были задержаны 20 человек, у них было изъято оружие.