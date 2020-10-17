«Бабушка года» уронила внука, спасая бокал с вином

https://static.news.ru/photo/8761b712-11e0-11eb-ba57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

В Сети появилось курьёзное видео с бабушкой, спасающей вместо ребёнка свой бокал с вином. Ролик набрал более восьми миллионов просмотров и десятки тысяч лайков и ретвитов.

На видео, опубликованном пользователем Twitter под ником @CulturedRuffian, модно одетая бабушка следит за свои внуком, стоящим у журнального столика. В какой-то момент ребёнок решил потянуться за бокалом, женщина среагировала моментально и перехватила падающий бокал. При этом малыш не удержался на ногах и шлёпнутся на пол.

Когда ты, наконец, стал взрослым и определил свои приоритеты, — написал автор ролика.

When you've finally become an adult and have your priorities straight. pic.twitter.com/fSSIX2I6XT — The Cultured Ruffian (@CulturedRuffian) October 12, 2020

Изначально видео появилось на платформе Imgur с подписью: «И в номинации „Бабушка года“ побеждает...». Кадры вызвали неоднозначную реакцию интернет-пользователей. Многие осудили женщину за её поступок, однако нашлись и те, кто с юмором отреагировал на ситуацию.

«Дети отскочат. А вот разбитое стекло чертовски сложно вывести из ковра», «Именно по этой причине друзья не просят меня посидеть с их детьми», отметили в комментариях.

Ранее депутаты Государственной думы России решили узаконить воспитание детей во время их пребывания у бабушек, дедушек и других близких родственников — например, у совершеннолетних братьев и сестёр. Поправки предлагается внести в Семейный кодекс и в закон «Об опеке и попечительстве», писал NEWS.ru.