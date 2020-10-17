«Бабушка года» уронила внука, спасая бокал с вином

В Сети появилось курьёзное видео с бабушкой, спасающей вместо ребёнка свой бокал с вином. Ролик набрал более восьми миллионов просмотров и десятки тысяч лайков и ретвитов.
На видео, опубликованном пользователем Twitter под ником @CulturedRuffian, модно одетая бабушка следит за свои внуком, стоящим у журнального столика. В какой-то момент ребёнок решил потянуться за бокалом, женщина среагировала моментально и перехватила падающий бокал. При этом малыш не удержался на ногах и шлёпнутся на пол.
Когда ты, наконец, стал взрослым и определил свои приоритеты, — написал автор ролика.
Изначально видео появилось на платформе Imgur с подписью: «И в номинации „Бабушка года“ побеждает...». Кадры вызвали неоднозначную реакцию интернет-пользователей. Многие осудили женщину за её поступок, однако нашлись и те, кто с юмором отреагировал на ситуацию.
«Дети отскочат. А вот разбитое стекло чертовски сложно вывести из ковра», «Именно по этой причине друзья не просят меня посидеть с их детьми», отметили в комментариях.
Ранее депутаты Государственной думы России решили узаконить воспитание детей во время их пребывания у бабушек, дедушек и других близких родственников — например, у совершеннолетних братьев и сестёр. Поправки предлагается внести в Семейный кодекс и в закон «Об опеке и попечительстве», писал NEWS.ru.
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