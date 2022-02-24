Австралия заявила о расширении антироссийских санкций

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Канберра вслед за США, Канадой и ЕС расширит санкции в отношении Москвы. Ограничения коснутся российских «олигархов» и депутатов Госдумы, отметил он в эфире телеканала 7News.

Сегодня Австралия введёт дальнейшие санкции, направленные против олигархов, чей экономический вес имеет стратегическую значимость для Москвы. Также санкции вводятся против более 300 членов российской Думы, парламента, которые проголосовали за использование военных сил на Украине, — пояснил Моррисон.

По его словам, также будут согласованы с Вашингтоном санкции в отношении граждан Белоруссии, «причастных к российскому вторжению на Украину».

Я бы хотел подтвердить, что мы работаем с НАТО, над обеспечением [поставок] нелетального военного снаряжения и медицинских поставок для народа Украины, — указал австралийский премьер.

Ранее стало известно, что Евросоюз подготовил второй пакет санкций против России, который затронет 70% банковского рынка страны и ключевые госкомпании, включая оборонный сектор. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того Евросоюз запретит продажу всех самолётов и оборудования российским авиакомпаниям.