Австралия не станет запрещать въезд туристам из России Министр обороны Австралии: страна не будет запрещать въезд туристам из РФ

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Австралия не будет запрещать въезд российским туристам в рамках санкций. Об этом заявил министр обороны страны Ричард Марлес. В интервью телеканалу ABC он отметил, что санкции направлены на руководство РФ и не касаются простых граждан.

У нас есть целый ряд санкций, и они направлены на российское правительство <...>, они не направлены на самих россиян. Это не то, что мы рассматриваем на данный момент, — сказал Марлес.

Соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией прекратило действовать с 12 сентября, спустя 15 лет после подписания. Окончательно это решение Совет ЕС ратифицировал 9 сентября.

Теперь для оформления въездных виз россиянам надо будет заплатить €80 вместо €35, максимальный срок рассмотрения заявлений удлиняется до 45 дней. Расширен список необходимых документов. Согласно общим рекомендациям странам ЕС по рассмотрению визовых заявок, россияне больше не соответствуют условиям для долгосрочного въезда на территорию союза. Туристические визы будут рассматриваться в последнюю очередь.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила о том, что власти Соединенных Штатов намерены увеличить число консульских работников в Москве, что упростит выдачу виз россиянам. По ее словам, эти меры в перспективе поспособствуют улучшению отношений между государствами.