В Госдепе решили упростить выдачу виз США россиянам Нуланд рассказала о мерах по упрощению выдачи виз США россиянам

Фото: shutterstock

Власти Соединенных Штатов намерены увеличить число консульских работников в Москве, что упростит выдачу виз россиянам, заявила в эфире телеканала «Дождь» (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. По ее словам, эти меры в перспективе поспособствуют улучшению отношений между государствами.

Это (запрет виз для россиян. — NEWS.ru) — не то, чего бы мы сейчас хотели. На самом деле мы даже ведем переговоры с Министерством иностранных дел о том, чтобы в Москву приехало больше консульских служащих, чтобы россиянам было проще получать визы, — поделилась Нуланд.

Она считает, что россияне должны чаще приезжать в США, знакомиться с американцами и местными традициями, поскольку в России создают отпугивающий образ Соединенных Штатов.

С нашей точки зрения, для этих отношений в долгосрочной перспективе лучше, чтобы больше россиян приезжали в США, знакомились с нами, узнавали правду и учились с нами. И это помогает нам бороться с ужасной пропагандой из Кремля, — утверждает политик.

Ранее в американском посольстве в Москве сообщили, что граждане России смогут подавать документы на иммиграционные визы США в Польше, несмотря на отказ Варшавы выдавать туристические шенгенские визы россиянам и установленные ограничения на въезд. Также все посольства США и консульства в мире продолжат принимать заявления на американские неиммиграционные визы.