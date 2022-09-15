Россияне смогут подавать документы на визы США в Польше Посольство США в РФ: россияне могут подавать документы на визы США в любых консульствах

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Граждане России смогут подавать документы на иммиграционные визы США в Польше, несмотря на отказ Варшавы выдавать туристические шенгенские визы россиянам и установленные ограничения на въезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление работников американского посольства в Москве. Также все посольства США и консульства в мире продолжат принимать заявления на американские неиммиграционные визы.

Никаких изменений в процессе выдачи иммиграционных виз для граждан России на данный момент нет. <...> Также россияне могут подавать документы на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США, где есть свободное время для подачи заявлений, — сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Дженни Палмер.

Дипломат отметила, что в посольстве сожалеют о том, что пока не могут оказывать визовые услуги в стране «из-за действий России». При этом, оформление дипломатических виз в России по-прежнему доступно.

Также Палмер подчеркнула, что «США не считают нужным возлагать ответственность на всех россиян» за действия правительства и подчеркнула, что граждане России не являются их «врагами».