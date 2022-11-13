Авианосцы НАТО стали показательно сближаться с Россией в Арктике 19FortyFive: страны НАТО активизировались после усиления военного присутствия России в Арктике

Фото: US Air Force/flickr.com

Авианосцы ВМС США и Королевского военно-морского флота Великобритании отправляются в Арктику. Так страны НАТО показывают России свою обеспокоенность ее действиями в регионе, сообщает издание 19FortyFive. Арктика считается регионом низкого уровня напряженности. Однако государства Альянса, отмечает издание, активизировали там свою деятельность после усиления военного присутствия со стороны РФ.

Военно-морские силы США и Великобритании, два самых боеспособных флота Альянса, подчеркнули свой возобновившийся интерес к региону. Они развертывают свои авианосцы на севере Арктики, — заявляют авторы издания.

Ранее стало известно, что самолет специального назначения MC-130J Commando II ВВС США сбросил крылатые ракеты увеличенной дальности JASSM-ER в Арктике в рамках учений. Американский персонал обучался работе с системой Rapid Dragon вместе с польскими коллегами.

Самолет из 352-го авиакрыла специальных операций применил ее над космическим полигоном, расположенным к северу от Полярного круга в Норвежском море.