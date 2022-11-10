США сбросили в Арктике ракеты большой дальности в рамках учений

Фото: shutterstock

Самолет специального назначения MC-130J Commando II ВВС США сбросил крылатые ракеты увеличенной дальности JASSM-ER в Арктике в рамках учений. Как сообщает The Drive, американский персонал обучался работе с системой Rapid Dragon вместе с польскими коллегами.

Самолет из 352-го авиакрыла специальных операций применил ее над космическим полигоном Андойя, расположенным к северу от Полярного круга в Норвежском море.

Подполковник Командования специальных операций Европы Лоуренс Мельников заявил, что испытания были демонстрацией для России.

Это ставит эту штуку в зону досягаемости России. Мы намеренно пытаемся быть провокационными, но не обостряющими, — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Иране разработана первая собственная гиперзвуковая баллистическая ракета. По словам командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амирали Хаджизаде, страна сделала большой скачок в данной сфере.