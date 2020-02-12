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Североатлантический альянс готовит умеренный и пропорциональный ответ на развёртывание Россией новых систем ракетного оружия в Европе. Это является одной из тем совещания министров обороны в Брюсселе, сообщила эксперт НАТО на условиях анонимности.

Она выразила мнение, что российские системы вооружения, такие как «Авангард», «Сармат», «Кинжал», «повышают риск эскалации и недоразумений», при этом «гиперзвуковое оружие создаёт новые вызовы безопасности». Помимо этого, отметила она, беспокойство...