https://static.news.ru/photo/b518d732-4dbc-11ea-8e8e-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов пользователей, сообщила компания 12 февраля в своём корпоративном блоге.
Численность населения Земли к 2020 году достигла около 7,7 миллиарда человек.
Для обеспечения ещё большей защиты [данных пользователей] мы постоянно работаем с ведущими специалистами в сфере безопасности, используем новейшие технологии отрасли, — отметили в WhatsApp.
Мессенджер с 2014 года принадлежит IT-компании Facebook, которая приобрела сервис за $19 миллиардов.
Как писал NEWS.ru, с критикой безопасности WhatsApp регулярно выступает россиянин Павел Дуров — основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. По его словам, уязвимости WhatsApp позволили похитить личные фотографии со смартфона богатейшего человека мира Джефа Безоса.