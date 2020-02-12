Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов пользователей, сообщила компания 12 февраля в своём корпоративном блоге.

Численность населения Земли к 2020 году достигла около 7,7 миллиарда человек.

Для обеспечения ещё большей защиты [данных пользователей] мы постоянно работаем с ведущими специалистами в сфере безопасности, используем новейшие технологии отрасли,отметили в WhatsApp.

Мессенджер с 2014 года принадлежит IT-компании Facebook, которая приобрела сервис за $19 миллиардов.

Как писал NEWS.ru, с критикой безопасности WhatsApp регулярно выступает россиянин Павел Дуров — основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram. По его словам, уязвимости WhatsApp позволили похитить личные фотографии со смартфона богатейшего человека мира Джефа Безоса.

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