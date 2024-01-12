Атака США на Йемен 12 января: будет ли война, кто осудил, реакция РФ Глава ВВС США Гринкевич заявил, что удары были нанесены по 60 целям в Йемене

Фото: U.S. Navy/Carlos M. Vazquez

Вооруженные силы США и Великобритании в ночь на пятницу нанесли удары по объектам йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) из-за нападения на торговые суда. Что об этом известно, как отреагировала Россия?

По каким объектам США нанесли ракетный удар

Командующий ВВС в Центральном командовании США Алекс Гринкевич заявил, что Военно-воздушные силы США нанесли удары по более чем 60 целям в Йемене.

«По приказу Центрального командования США, ВВС <...> нанесли преднамеренные удары по более чем 60 целям <...> поддерживаемых Ираном хуситов», — сказал он.

Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США сообщил, что глава Пентагона Ллойд Остин, несмотря на свое состояние, активно участвовал в атаке на Йемен.

По данным издания Reuters, мощные взрывы были слышны в портовом городе Ходейда, находящемся под контролем мятежного движения хуситов «Ансар Алла» на берегу Красного моря. В Сааде и Сане также гремели взрывы.

Также были атакованы около десяти объектов в Йемене, среди них производственные центры и арсеналы, сообщает Sky News Arabia.

Удары наносились истребителями и ракетами Tomahawk. По сведениям CNN, Tomahawk запустила атомная подводная лодка класса «Огайо» USS Florida («Флорида»), находящаяся в Красном море. По сообщениям телеканала NBC News, американские и британские военные нанесли удары c кораблей крылатыми ракетами.

Представитель руководства хуситов Абдулла бен Амер заявил телеканалу Al Jazeera, что движение нанесет удары по базам США и Великобритании в регионе, если эти две страны расширят масштаб боевых действий.

Фото: U.S. Navy/Caroline H. Lui Атомная подводная лодка класса «Огайо» USS Florida («Флорида»)

Почему в Конгрессе США раскритиковали атаку на Йемен

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что атака является ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. По его словам, в результате нападений хуситов на торговые суда пострадали порядка 50 стран.

«Реакция международного сообщества на эти безрассудные нападения была единой и решительной», — отметил Байден.

Член палаты представителей, демократ Ро Кханна в своих социальных сетях раскритиковал решение президента США нанести ракетный удар по Йемену, не согласовав эти действия с конгрессом страны.

«Президент должен был обратиться к конгрессу перед нанесением ударов по хуситам в Йемене и вовлечением нас в очередной конфликт на Ближнем Востоке. Это первая статья конституции», — написал он.

Также конгрессвумен Вэл Хойл поддержала своего коллегу, подчеркнув, что у законодателей есть исключительное право на согласование подобных военных актов за рубежом.

Как отреагировала Россия на действия США

Россия запросила проведение в пятницу, 12 января, срочного заседания СБ ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене.

«Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену», — говорится в сообщении пресс-службы постпредства РФ в ООН.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что ракетная атака США на Йемен является очередным ярким примером извращения резолюций Совбеза ООН.

«Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей», — сказала Захарова.

Можно ли считать атаку США на Йемен «новой войной»

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале написал, что называть действия США и Великобритании «войной» против Йемена не стоит.

«Рябит от заголовков о новой войне. Во-первых, это еще не война с Йеменом. Во-вторых, и не с Йеменом вовсе», — сказал военкор.

По словам Поддубного, йеменские хуситы не являются главной целью США, потому что американцы наносят удары исключительно по иранской инфраструктуре.

«Йеменские хуситы не субъект. Это иранские прокси, и они являются проводником интересов Тегерана, как и другие шиитские движения. Поэтому американцы бьют не по хуситам, американцы бьют по иранской инфраструктуре. И пытаются понять, что будет делать Иран далее», — объяснил он.

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