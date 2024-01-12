Захарова назвала удары США по Йемену примером извращения резолюций ООН

Авиаудары США по Йемену — это очередной пример извращения резолюций Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, полное пренебрежение международным правом происходит ради разрушительных целей англосаксов.

Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей, — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы США нанесли удары по более чем 60 целям в Йемене. Для их поражения на 16 объектах хуситов было использовано свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. Удары наносились по командным пунктам, центрам управления, складам боеприпасов, пусковым установкам, производственным объектам и радиолокаторам систем противовоздушной обороны.

В связи с атакой Россия запросила проведение в пятницу, 12 января, срочного заседания СБ ООН. Оно запрошено на 10:00 (18:00 мск).

Тем временем, в Сети появились кадры ракетных ударов Вооруженных сил США по Йемену. На них как после них возникает крупный пожар и в ночное небе поднимается столб огня и клубы дыма.