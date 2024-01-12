Появилось видео нанесения ракетных ударов США по Йемену

Фото: U.S. Navy/Taylor DiMartino

Видео нанесения ракетных ударов Вооруженными силами США по Йемену разместил Telegram-канал «Военный обозреватель». На кадрах слышны взрывы.

Видно, что возник крупный пожар. В ночное небе поднимается столб огня и клубы дыма.

США и Великобритания нанесли серию ракетных ударов по Йемену в ночь на 12 января. Одной из целей западных союзников была военно-воздушная база Ад-Длейми в районе аэропорта столицы Саны. Возник пожар, однако его удалось потушить, рассказал военный представитель хуситов Яхья Сариа. По его словам, ущерба зафиксировано не было.

Россия запросила проведение срочного заседания СБ ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене. Оно может состояться 12 января.

Вместе с тем действия Вашингтона и Лондона поддержали некоторые страны, в том числе власти Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Масштабная спецоперация включала в себя применение авиации, кораблей и подводных лодок.

Ранее йеменские хуситы совершили первое нападение на американский корабль в Красном море после атаки США на их военно-морские силы 31 декабря. Атака послужила «предварительным ответом на вероломное нападение» американских сил, поясняли в Сане. На этом фоне в Йемене объявили срочную мобилизацию. Кроме того, они отправили запрос на визит в Саудовскую Аравию с просьбой о посредничестве в их отношениях с Вашингтоном.