Шеф Пентагона управлял атакой на Йемен из больницы CNN: Остин контролировал атаку на Йемен из больницы с помощью средств связи

Фото: Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press

Ллойд Остин

Глава Пентагона Ллойд Остин, несмотря на свое состояние, активно участвовал в атаке по Йемену, сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США. Собеседник телеканала уточнил, что глава ведомства удаленно контролировал нанесение ударов по объектам хуситов в режиме реального времени с помощью «полного набора защищенных средств связи».

По словам чиновника, Остин прямо из больницы отдал приказ Центральному командованию (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США нанести удары. А перед этим министр дважды разговаривал на тему хуситов с президентом США Джо Байденом.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщал, что министр обороны США по-прежнему остается в больнице, а дата его выписки все еще не назначена. При этом министр чувствует себя хорошо и находится в тесном контакте с военным руководством страны.

Остин был госпитализирован в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Пресс-служба ведомства отметила, что министр идет на поправку и рассчитывает как можно скорее вернуться к работе. Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида позднее объявил, что у Ллойда Остина диагностирован рак простаты.