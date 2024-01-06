Ллойд Остин попал в больницу Главу Пентагона Остина госпитализировали с осложнениями после медпроцедуры

Фото: Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press

Глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован в понедельник с осложнениями после плановой медицинской процедуры, сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что министр идет на поправку и рассчитывает вернуться к работе в субботу.

Вечером 1 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после недавней плановой медицинской процедуры, — заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Ранее Остин запланировал добиться от властей Израиля конкретной информации о целях правительства в секторе Газа. Для этого шеф Пентагона собрался «давить» на Тель-Авив в соответствующем вопросе. Американский министр также хотел обсудить меры по сокращению ущерба гражданскому населению палестинского анклава и затронуть вопрос об увеличении доступа к гуманитарной помощи населения Газы.

Позднее Остин заявил, что США не собираются диктовать Израилю сроки боевых действий. В СМИ отметили, что риторика шефа Пентагона относительно ЦАХАЛ сильно смягчилась. Так, в начале декабря Остин делал Израилю замечания: отмечал, что израильские военные могут потерпеть стратегическое поражение в попытке вести бои в густонаселенном городе, а также советовал Тель-Авиву обеспечить безопасность гражданских лиц и создать гумкоридоры в анклаве.