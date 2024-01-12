Названа компания, приостановившая деятельность из-за ударов по Йемену Reuters: Tesla приостановит производство из-за ударов по Йемену

Руководство Tesla приняло решение приостановить деятельность по производству большей части автомобилей на заводе в Берлине после массированного ракетного обстрела Йемена со стороны США, сообщает агентство Reuters. Причиной называется нехватка компонентов, которая в свою очередь была вызвана изменением транспортных маршрутов.

Вооруженные конфликты в Красном море и связанные с ними изменения транспортных маршрутов между Европой и Азией через мыс Доброй Надежды также оказывают влияние на производство в Грюнхайде, — говорится в заявлении.

Агентство отметило, что решение Tesla свидетельствует о том, что развязанный конфликт ударил по крупнейшей экономике в Европе. Помимо американской компании, о возможных задержках с поставками уже предупредили китайский Geely и шведская IKEA.

США и Великобритания начали военную операцию против йеменских хуситов в Красном море 12 января. Страна подверглась массированному ракетному удару, взрывы, в том числе, были слышны в портовом городе Ходейда. В регионе начала работать система противовоздушной обороны. Пентагон уже подтвердил атаки.