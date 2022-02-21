Асад заявил о готовности признания Сирией ЛНР и ДНР

Президент Сирии Башар Асад заявил о готовности Дамаска признать независимость и суверенитет ЛНР и ДНР. Об этом сообщил координатор группы Госдумы по связям с парламентом САР, замглавы комитета по обороне и первый заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин, пишет РИА Новости.

Саблин выразил уверенность, что вслед за Россией донбасские республики признают все её союзники и друзья.

Я говорил о ситуации в Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию, — рассказал депутат.

В понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договора о взаимопомощи. Совфед рассмотрит вопрос о признании ДНР и ЛНР завтра, 22 февраля, на закрытом заседании.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя признание Россией самопровозглашённых ДНР и ЛНР, заявил, что это действие со стороны Кремля является нарушением международного права и суверенитета Украины.