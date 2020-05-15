Американский врач: число жертв COVID-19 в США может удвоиться

https://static.news.ru/photo/19a244c2-96a6-11ea-9efa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Will Lester/Global Look Press

Общее число жертв коронавируса в США может увеличиться в два раза, если подсчитают скончавшихся от болезни в домах престарелых. Об этом заявил профессор медицины и гериатрии в Школе медицины Бостонского университета Томас Перлс.

Количество умерших в больницах учитывалось достаточно хорошо, может быть, они считали только эти цифры важными. Но достаточно большое количество пожилых и больных людей решали, что не хотят умирать в госпиталях, не хотят, чтобы их увозили из их места пребывания, — сказал он в интервью RT.

Эксперт отметил, что сначала никто не понимал, в скольких домах престарелых есть вирус. По его данным, в Массачусетсе в 86% таких учреждений был выявлен минимум один заболевший.

Так что вирус проник повсюду. И когда он попадает в дом престарелых, он распространяется, как пожар. Сейчас, два месяца спустя после начала пандемии, мы должны признать и понять, как мы можем остановить этот кризис в следующий раз. Но важно понять, как избавиться от коронавируса в домах престарелых сейчас, — подчеркнул он.

На днях Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. В качестве аргумента, в том числе, приводились данные официальной статистики о том, что смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост смертности.

Московский департамент здравоохранения уже отреагировал на публикацию. Там подчеркнули, что аналогичная ситуация со статистикой наблюдается в городах других стран. Так, в Нью-Йорке смертность от коронавируса за апрель составила 11 861. При этом общее увеличение смертности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 15 709.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 4,4 млн человек, более 302 тысяч умерли, более 1,5 млн выздоровели. Больше всего заболевших с США — 1 417 889 человек, 85, 9 тысяч пациентов скончались.