Американский врач: число жертв COVID-19 в США может удвоиться

Общее число жертв коронавируса в США может увеличиться в два раза, если подсчитают скончавшихся от болезни в домах престарелых. Об этом заявил профессор медицины и гериатрии в Школе медицины Бостонского университета Томас Перлс.
Количество умерших в больницах учитывалось достаточно хорошо, может быть, они считали только эти цифры важными. Но достаточно большое количество пожилых и больных людей решали, что не хотят умирать в госпиталях, не хотят, чтобы их увозили из их места пребывания, — сказал он в интервью RT.
Эксперт отметил, что сначала никто не понимал, в скольких домах престарелых есть вирус. По его данным, в Массачусетсе в 86% таких учреждений был выявлен минимум один заболевший.
Так что вирус проник повсюду. И когда он попадает в дом престарелых, он распространяется, как пожар. Сейчас, два месяца спустя после начала пандемии, мы должны признать и понять, как мы можем остановить этот кризис в следующий раз. Но важно понять, как избавиться от коронавируса в домах престарелых сейчас, — подчеркнул он.
На днях Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. В качестве аргумента, в том числе, приводились данные официальной статистики о том, что смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост смертности.
Московский департамент здравоохранения уже
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 4,4 млн человек, более 302 тысяч умерли, более 1,5 млн выздоровели. Больше всего заболевших с США — 1 417 889 человек, 85, 9 тысяч пациентов скончались.
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