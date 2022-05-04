Американский генерал заявил, что США обучили 23 тысячи бойцов ВСУ

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Американские военные обучили более 23 тысяч бойцов Вооружённых сил Украины с 2015 года, заявил генерал армии США Джозеф Хилберт. По его словам, солдаты ВСУ начали проходить спецподготовку по программе Соединённых Штатов с 2015 года. В ходе брифинга Пентагона Хилберт подчеркнул, что всего в течение данной миссии военным США удалось обучить украинских солдат из 17 батальонов, пишет РИА Новости.

С начала этой миссии и до января 2022 года мы обучили всего более 23 тысячи солдат Вооружённых сил Украины из 17 разных батальонов, 11 разных бригад, — отчитался Хилберт.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство запустило на территории Германии программу обучения военнослужащих Украины обращению с ключевыми западными системами вооружений, поставляемыми Киеву, в том числе с радиолокационными станциями и бронетехникой. Он добавил, что тренировки станут продолжением предыдущей программы по подготовке солдат ВСУ к применению артиллерийских орудий западного образца.

Минобороны России ранее опубликовало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 и транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ. Отмечается, что военные экипажи выполняют целый ряд задач помимо уничтожения бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, включая доставку десанта, военных грузов, а также оказание авиационной поддержки подразделений.