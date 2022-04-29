Минобороны России показало работу Ка-52 и Ми-8АМТШ на Украине

Фото MOD Russia / Globallookpress.com

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 и транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ. Отмечается, что военные экипажи выполняют целый ряд задач помимо уничтожения бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, включая доставку десанта, военных грузов, а также оказание авиационной поддержки подразделений, пишут «Известия».

Мы работаем с удаления 5–6 км в зависимости от классификации ракеты. Сзади стоит в зоне ожидания Ми-8 на случай, если по нам отработают, чтобы экипаж вовремя забрать, — рассказал штурман вертолёта Ка-52 Михаил.

Он отметил, что экипажи работают с максимальной дальности, чтобы не попадать в зону ПВО противника. Военные также описали случай, когда экипаж командира транспортно-штурмового вертолёта Ми-8АМТШ наткнулся на позицию украинских зенитчиков лицом к лицу. В результате предпринятых действий был уничтожен зенитно-ракетный комплекс «Бук» украинских войск.

Минобороны России ранее опубликовало кадры боевой работы расчётов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» и операторов переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» в ходе специальной операции на Украине. В ведомстве подчеркнули, что системы и операторы обеспечивают защиту подразделений Вооруженных сил РФ от средств воздушного нападения. Речь идёт о беспилотных летательных аппаратах, ракетах и боеприпасах к системам залпового огня.