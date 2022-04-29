Пентагон начал обучение военных Украины обращению с бронетехникой в ФРГ

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство запустило на территории Германии программу обучения военнослужащих Украины обращению с ключевыми западными системами вооружений, поставляемыми Киеву, в том числе с радиолокационными станциями и бронетехникой. Он добавил, что тренировки станут продолжением предыдущей программы по подготовке солдат ВСУ к применению артиллерийских орудий западного образца, пишет ТАСС.

Сегодня я могу объявить, что Соединённые Штаты начали подготовку украинских вооружённых сил к применению ключевых систем вооружений на военных базах США в Германии, — сказал Кирби.

Представитель американского военного ведомства также подчеркнул, что Пентагон не пользуется услугами частных военных компаний на Украине, а убитый недавно 22-летний американец Вилли Джозеф Кансел не имел отношения к ВС США.

Минобороны России ранее опубликовало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 и транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ. Отмечается, что военные экипажи выполняют целый ряд задач помимо уничтожения бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, включая доставку десанта, военных грузов, а также оказание авиационной поддержки подразделений.