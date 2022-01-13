Американист объяснил, почему Белый дом не введёт санкции против Путина

Санкции в отношении руководителя государства означают разрыв отношений с этой страной, заявил NEWS.ru директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулёв. Подобным образом он прокомментировал законопроект американских сенаторов от Демократической партии о новых санкциях в отношении России на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Согласно документу, ограничительные меры могут затронуть государственный долг РФ, банковcкий сектор и некоторых чиновников, среди которых президент РФ Владимир Путин и премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Рогулёв считает, что составители подобного законопроекта могут действовать в своих интересах. Он полагает, что санкции в отношении российского президента не будут введены.

Как можно вводить санкции против руководителя государства, с которым вы поддерживаете отношения? Это означает, что вы их разрываете. Если человек не может въехать в вашу страну и вы не имеете права с ним встречаться, какие могут быть отношения? Это глупость, конечно, она означает разрыва отношений, вряд ли кто-то пойдёт на это, — сказал эксперт.

Собеседник выразил уверенность, что «до такого никогда не дойдёт», так как, по его словам, санкция против главы государства — это признание его человеком, с которым нельзя иметь дело.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное введение новых антироссийских мер в Соединённых Штатах, включающих санкции против Путина, стало бы запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений. Представитель Кремля добавил, что Москва крайне негативно оценивает возможное введение ограничительных мер, особенно на фоне продолжающихся переговоров между представителями двух стран, пускай и неудачных.