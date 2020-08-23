«Алмаз-Антей» создаст центры обслуживания продукции в Алжире, Индии, Египте

https://static.news.ru/photo/16761896-e52a-11ea-8acb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центры обслуживания и ремонта продукции концерна «Алмаз-Антей» появятся в Индии, Казахстане, Египте и Алжире. Об этом заявил председатель совета директоров концерна Михаил Фрадков.

Вместе с имуществом поставляются передвижные или стационарные ремонтно-диагностические комплексы. У наших стратегических партнеров организуем создание заводских центров технического обслуживания и ремонта. На сегодняшний день ведутся работы по созданию таких центров в Алжире, Египте, Индии, Казахстане, — заявил Фрадков в интервью журналу «Оборона России».

По его словам, в ближайшие годы необходимость в услугах по послепродажному обслуживанию продукции военного назначения возрастёт. Также Фрадков рассказал, что концерн занимается поставкой тренажёров и установкой на территории заказчика учебных центров. В них отрабатываются навыки использования закупленного вооружения и военной техники.

Фрадков вошёл в состав совета директоров «Алмаз-Антея» в ноябре 2016 года. Решение о том, что он возглавит концерн было принято на встрече президента РФ Владимира Путина с Фрадковыми и главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

NEWS.ru писал, что «Алмаз-Антей» поставит в российскую армию три полка С-400 и четыре комплекта С-350. Контракты рассчитаны до 2023 года.