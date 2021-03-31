Алиев: карабахский конфликт нашёл своё решение

https://static.news.ru/photo/fc084d16-9236-11eb-a9fa-96000091f725_660.jpg Ильхам Алиев Фото: president.az

Уверенность в том, что карабахский конфликт является решённым, выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он заявил, что в настоящее время на карте мира нет территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах».

Согласно заявлению, наши остальные районы были возвращены нам политическими путями. Тем самым вопрос решился военно-политическими путями. Уже с полной уверенностью можно сказать, что Нагорно-Карабахский вопрос, Нагорно-Карабахская проблема нашла своё решение. Сейчас нет территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах», — цитирует его РИА Новости.

Алиев добавил, что Азербайджан решил данный вопрос, добился исторической победы. Кроме того, он начал восстановительные работы на разрушенных территориях.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января в Москве состоялась трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна, политики обсудили мирное соглашение по Нагорному Карабаху. В ходе диалога Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет. Он выразил удовлетворение тем, что кровопролитие удалось прекратить, писал NEWS.ru.