«Аэрофлот» с 15 августа возобновит полёты в Швейцарию

https://static.news.ru/photo/fa7a68fa-de02-11ea-bfc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Bärtschi/imageBROKER.com/Global Look Press

Авиакомпания «Аэрофлот» с 15 августа возобновит рейсы в Женеву. Полёты будут осуществляться по сокращённой схеме.

В пресс-службе компании уточнили, что планируется совершать один рейс в неделю по субботам.

По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться, — уточнили в «Аэрофлоте».

При этом в связи с уменьшением числа рейсов в Женеву пассажирам, купившим билет после 1 мая, будут автоматически возвращены средства. По билетам, приобретенным до 1 мая (но с перелётом до конца августа), предлагается оформить ваучер.

Как писал NEWS.ru, ранее АТОР сообщила, что к началу нового учебного года Россия может возобновить полёты в страны ближнего зарубежья. Также туристы из России могут полететь в Египет, Кению и Черногорию со стыковкой через Стамбул.

Россия открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Также принять российских туристов готовы Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.