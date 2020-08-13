АТОР рассказала о странах СНГ, границы которых могут открыться 1 сентября

https://static.news.ru/photo/b2fce38c-dd75-11ea-8ce6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Jukov/Russian Look

К началу нового учебного года Россия может возобновить полёты в страны ближнего зарубежья, следует из сообщения Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, 1 сентября авиакомпании начнут выполнять регулярные рейсы в большинство стран СНГ, в том числе Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Армению, говорится в сообщении АТОР.

По мнению экспертов, это станет возможным благодаря тому, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Также в сентябре начнётся промышленное производство вакцины от COVID-19.

Тем не менее остаются неизвестными сроки открытия российско-белорусской границы для туристов. Ранее авиакомпания «Белавиа» продлила отмену рейсов в Россию до 21 августа.

Россия открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Также принять российских туристов готовы Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.

Ранее NEWS.ru писал, что туристы из России могут полететь в Египет, Кению и Черногорию со стыковкой через Стамбул, следует из сообщения АТОР.