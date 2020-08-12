АТОР рассказала о странах, в которые можно улететь через Стамбул

https://static.news.ru/photo/754cd5a8-dcba-11ea-bc36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Туристы из России могут полететь в Египет, Кению и Черногорию со стыковкой через Стамбул, следует из сообщения Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Известно, что Россия открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Также принять российских туристов готовы Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.

По данным АТОР, из Стамбула несколько раз в неделю в Хургаду и Шарм-эль-Шейх летает турецкий низкобюджетный авиаперевозчик. Расписанием также предусмотрены десять рейсов в Каир и четыре — в Александрию.

Кроме того, график аэропорта Стамбула включает четыре вылета в Загреб, три рейса в Найроби и пять вылетов в Подгорицу, уточняет АТОР.

Примечательно, что россияне чаще всего летают через Стамбул на Мальдивы с двумя стыковками.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты в области туризма нашли самые дешёвые туры на 7 дней с вылетом 15–21 августа. Стоимость дана из расчёта на двоих человек и включает перелёт, проживание и питание (в зависимости от программы путешествия).

Например, поездку в Абхазию с перелётом и проживанием в двухзвёздочном отеле можно оформить за 23 тысячи рублей.