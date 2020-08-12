АТОР рассказала о странах, в которые можно улететь через Стамбул

Туристы из России могут полететь в Египет, Кению и Черногорию со стыковкой через Стамбул, следует из сообщения Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Известно, что Россия открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Также принять российских туристов готовы Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.
По данным АТОР, из Стамбула несколько раз в неделю в Хургаду и Шарм-эль-Шейх летает турецкий низкобюджетный авиаперевозчик. Расписанием также предусмотрены десять рейсов в Каир и четыре — в Александрию.
Кроме того, график аэропорта Стамбула включает четыре вылета в Загреб, три рейса в Найроби и пять вылетов в Подгорицу,
Примечательно, что россияне чаще всего летают через Стамбул на Мальдивы с двумя стыковками.
Ранее NEWS.ru писал, что специалисты в области туризма нашли самые дешёвые туры на 7 дней с вылетом 15–21 августа. Стоимость дана из расчёта на двоих человек и включает перелёт, проживание и питание (в зависимости от программы путешествия).
Например, поездку в Абхазию с перелётом и проживанием в двухзвёздочном отеле можно оформить за 23 тысячи рублей.
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