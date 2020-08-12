АТОР назвала самые дешёвые туры на август

https://static.news.ru/photo/7884ee5e-dc83-11ea-80c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nubia Navarro/pexels.com

Специалисты в области туризма нашли самые дешёвые туры на 7 дней с вылетом 15-21 августа. Стоимость дана из расчёта на двоих человек и включает перелёт, проживание и питание (в зависимости от программы путешествия), передаёт Ассоциация туроператоров (АТОР).

Например, поездка в Абхазию с перелётом и проживанием в двухзвёздочном отеле можно оформить за 23 тысячи рублей, говорится на сайте АТОР.

Минимальная цена недельных туров в Крым и Краснодарский край находится в диапазоне 27-33 тысяч рублей. Семь дней в Калининграде может обойтись минимум в 30 тысяч рублей. Турецкие гостиницы предлагают гражданам РФ серьёзные скидки. Самый дешёвый тур на 7 дней с проживанием в трёхзвездочном отеле по системе «всё включено» стоит 40 тысяч рублей. Аналогичные путёвки в Крым и Анапу обойдутся в 72 и 74 тысячи рублей соответственно. В Геленджик турпакет на 7 дней в трёхзвёздочном пансионате с завтраками оценивается в 48 тысяч руб. на двоих.

Средняя стоимость недельного тура с перелётом на двоих в Сочи при бронировании гостиницы с тремя или четырьмя звёздами на полупансионе обойдётся в 75-85 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в этот сезон отпусков оказались недоступными большинство привычных туристических направлений. Россияне устремились отдыхать в Краснодарский край. По информации главы региона, к концу июля там провели отпуск более 2 млн наших соотечественников. Также туристы активно едут в Крым, Кавказские Минеральные Воды, Республику Алтай и Калининград. Опрошенные NEWS.ru эксперты выделили новую категорию отдыхающих на морском побережье. Они прибыли на российский юг от безысходности и вряд ли туда вернутся в будущем.