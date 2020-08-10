В этот сезон отпусков оказались недоступными большинство привычных туристических направлений. Россияне устремились отдыхать в Краснодарский край. По информации главы региона, к концу июля там провели отпуск более 2 млн наших соотечественников. Также туристы активно едут в Крым, Кавказские Минеральные Воды, Республику Алтай и Калининград. Опрошенные NEWS.ru эксперты выделили новую категорию отдыхающих на морском побережье. Они прибыли на российский юг от безысходности и вряд ли туда вернутся в будущем.

Примерно 10–15% отдыхающих на курортах Краснодарского края и Крыма оказались на российском юге впервые в жизни. Это молодые люди, которые всегда проводили отпуск за границей. Из-за закрытого воздушного сообщения они не смогли выехать за рубеж и купили путёвки на Чёрное море, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его прогнозу, часть из них вернётся на отечественные курорты не раз.

Процент возвратности (сколько туристов приедут ещё раз. — NEWS.ru) по Крыму у нас составляет более 70%, по Краснодарскому краю — почти 80%. Это говорит о том, что продукты востребованы и люди находят то, что они искали. Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии вице-президент Российского союза туриндустрии

Практически на 100% на российском юге загружены отели среднего и высокого ценового сегмента, сообщил в беседе с NEWS.ru председатель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский. Эксперт также связал это с большим количеством обеспеченных людей, которые устремились к Чёрному морю. Стоимость одного номера в сутки в таких отелях составляет 3,5–5 тысяч рублей и в среднем достигает 10 тысяч.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Как полагает Уманский, в будущем немногие любители Турции и Испании откажутся от заграничных курортов в пользу черноморских. Одна из причин — качественного номерного фонда в нашей стране крайне мало. По мнению эксперта, не более 10% российских отелей могут похвастаться европейским уровнем сервиса, к которому привыкли обеспеченные туристы. Главная тому причина — низкая инвестиционная привлекательность российского бизнеса.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие приехали в 2020 году на российский юг в первый и последний раз, подчеркнул Уманский. Уровень сервиса во многих отелях и заведениях «оставляет желать лучшего». В этом году он ещё больше «проседает» из-за пандемии коронавируса.

Отельеры не имели возможности прогнозировать свою работу и не смогли заранее подготовиться к сезону. Никто не мог понять, будет ли что-то работать в этом году. А отель — это большой механизм, требующий вовлечения большого количества сотрудников. Обслужить такое количество населения силами местных невозможно. Нужно привлекать работников из других регионов России. Этого сделать многие не успели. Уманский Илья глава комитета по внутреннему туризму АТОР глава комитета по внутреннему туризму АТОР

По такой причине немало отелей и ресторанов на юге сейчас работают «в состоянии жёсткого дефицита персонала». По мнению Уманского, жалобы отдыхающих на невысокий уровень сервиса, в первую очередь, связаны с этим.

Несмотря на стремительно дешевеющий рубль, отдых в России выходит во много раз дороже, чем за границей. Особенно в ценовой категории выше среднего, сообщил в беседе с NEWS.ru эксперт по туризму Владимир Канторович. Сказывается, в частности, отсутствие конкуренции. Поэтому большинство обеспеченных людей после открытия границ полетят на привычные для них курорты.