https://static.news.ru/photo/658912fe-571c-11ea-b3ca-fa163e074e61_660.jpg Джулиан Ассанж Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Требования американских властей об экстрадиции Джулиана Ассанжа имеют под собой политические мотивы. Об этом заявил адвокат основателя WikiLeaks Эдвард Фицджеральд.

По мнению юриста, экстрадиция никак не связана с уголовным правом. По этой причине она не может быть осуществлена, поскольку это запрещено соглашением между США и Великобританией.

Адвокат добавил, что у американского лидера Дональда Трампа, в отличие от его предшественников, иной подход к свободе слова. Он обвинил президента США в объявлении войны журналистам, занимающимся расследованиями, сообщает ТАСС.

Власти США выдвинули в отношении Ассанжа около двух десятков обвинений, основное из которых связано с самым крупным в истории страны обнародованием засекреченной информации. В общей сложности ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Ранее NEWS.ru писал, что около 20 греческих журналистов провели пикеты в поддержку Ассанжа. Они призвали британские власти не выдавать основателя WikiLeaks США и освободить его из-под стражи.