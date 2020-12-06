Жители Британии высмеяли слежку за кораблями РФ у своих берегов

https://static.news.ru/photo/4eb870d6-377e-11eb-b771-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Dunn/Global Look Press

Таблоид The Daily Mail сообщил об отслеживании британскими военными моряками российских кораблей у берегов Соединённого Королевства. Издание сопроводило информацию словами «об увеличении военного присутствия России в британских водах».

Только за последние недели Королевский флот сопроводил девять российских кораблей. При этом в ВМС Великобритании отметили, что «внимательно отслеживали каждое движение русских», сообщает таблоид The Daily Mail.

Читатели таблоида в комментариях выразили удивление такими действиями своих военных моряков: «Они находятся не „в британских водах“, они находятся вблизи британских вод», «Во-первых, они не в британских водах. Они находятся в международных водах. Во-вторых, НАТО играет в „военные игры“ на российской границе с конца Второй мировой войны. Не поддавайтесь на западную пропаганду», «О нет, русские идут. Они разберутся со всеми нелегальными иммигрантами».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Военно-морские силы Великобритании утверждают: в течение последних нескольких недель наблюдали значительное присутствие российских кораблей рядом с территориальными водами королевства. Об этом говорится в заявлении британских ВМС. Отмечается, что даже в условиях пандемии коронавируса Великобритания способна оперативно реагировать на угрозы.