Военный обозреватель рассказал о «неприятном сюрпризе» для США от России

Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, какой «неприятный сюрприз» ждёт потенциальных противников России вплоть до США. Под сюрпризом бывший военный подразумевает новый российский беспилотник со сбрасываемыми крыльями, сообщает «ПолитРоссия».

Беспилотный летательный аппарат, отличающийся повышенной манёвренностью, разработал и запатентовал Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е. И. Забабахина. Летательный аппарат при помощи дополнительных крыльев может огибать поверхности на предельно малой скорости. Эти крылья выдвигаются и фиксируются в процессе выполнения задания.

Исходя из той информации, что есть уже сейчас, можно предположить, что мы получаем настоящую беспилотную ракету-трансформер, — оценил изобретение эксперт.

Литовкин считает, что работать такая ракета будет на дозвуковых скоростях, но при этом у неё будут возможности менять вариации полёта. Новая разработка может выполнять как функции дрона-разведчика, так и самонаводящейся ракеты. Аппарат при полёте на предельно малых скоростях сможет сканировать пространство как под собой, так и над собой. И после обнаружения нужного объекта аппарат сбросит крылья и устремится в его сторону в качестве ракеты.

Если всё сложится удачно и этот боеприпас будет принят на вооружение, он сможет стать неприятным сюрпризом для всех потенциальных противников нашей страны, вплоть до США, — сделал вывод эксперт.

Однако пока рано говорить о возможностях разработки, так как она ещё не представлена, заметил военный обозреватель.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что у России имеются в распоряжении все типы беспилотных аппаратов, среди них есть летательные, сухопутные и надводно-подводные устройства.