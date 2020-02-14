Новейшие авиационные крылатые ракеты поступят на вооружение ударного вертолёта Ка-52М.
По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, ракета способна поражать любые наземные объекты, в том числе бронетехнику, на дальности 100 км.
Он также отметил, что после модернизации вертолёт обладает усовершенствованным прицельно-навигационным комплексом и новой кабинной авионикой,
Как писал NEWS.ru, ранее глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Ногинский рассказал о создании нового вертолёт для спецзназа. По его словам, новая версия воздушной машины оснащена дополнительным оборудованием.
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