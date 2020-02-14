https://static.news.ru/photo/78edabc2-4fb3-11ea-89b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новейшие авиационные крылатые ракеты поступят на вооружение ударного вертолёта Ка-52М.

По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, ракета способна поражать любые наземные объекты, в том числе бронетехнику, на дальности 100 км.

Он также отметил, что после модернизации вертолёт обладает усовершенствованным прицельно-навигационным комплексом и новой кабинной авионикой, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Ногинский рассказал о создании нового вертолёт для спецзназа. По его словам, новая версия воздушной машины оснащена дополнительным оборудованием.