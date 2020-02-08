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Американский авианосец Theodore Roosevelt признан самым защищённым в истории военным кораблём. Он оснащён 590 пусковыми шахтами и на нём размещены 44 истребителя.

Theodore Roosevelt в настоящее время эксплуатируется в Тихом океане и, судя по всему, является одним из наиболее защищённых военных кораблей в истории, — сообщает Popular Mechanics.

Экипаж корабля насчитывает пять тысяч человек. Его сопровождают пять ракетных эсминцев и ракетный крейсер, а также подводная лодка. По данным издания, стандартное сопровождение американских авианосцев состоит из двух или трёх ракетных эсминцев и одного крейсера. Таким образом, сопровождающий состав делает Theodore Roosevelt самым защищённым из всех военных кораблей США.

Как писал NEWS.ru, в России приостановили создание российского атомного эскадренного миноносца «Лидер». Проект оказался в аутсайдерах из-за отсутствия средств. Специалисты планируют вернуться к работам позже, чтобы не перепрыгивать от фрегатов водоизмещением в 5400 тонн к эсминцам водоизмещением 19 тысяч тонн. Таким образом, в боевом составе российского флота остался единственный эсминец «Быстрый». Второй и последний однотипный корабль («Адмирал Ушаков») сейчас проходит ремонт.