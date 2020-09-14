В Средиземном море прошли ночные учения кораблей Черноморского флота

https://static.news.ru/photo/2e70f1b4-f74a-11ea-90f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/vmf_novosti

Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота провёл корабельные учения в Средиземном море по пополнению боезапаса и запасов продовольствия в тёмное время суток. Такие учения необходимы экипажам для непрерывного выполнения поставленных задач в открытом море без захода в порт.

Экипаж фрегата «Адмирал Макаров» обеспечил защиту корабля во время стоянки на открытом рейде. Подошедшее судно обеспечения доставило боеприпасы и продовольствие, которые затем были переданы на фрегат, — сообщает «МК в Крыму».

В ходе учений были отработаны различные способы передачи материальных запасов, личный состав уложился в нормативы и показал высокий уровень слаженности действий. Тренировки прошли в соответствии с планом ВМФ.

Как писал NEWS.ru, условные пуски ракет в Северном море выполнили шесть ракетных кораблей Балтийского флота. Они прошли в рамках учений «Океанский щит — 2020». Стрельба выполнялась несколькими кораблями одновременно. Кроме того, в ходе учений корабли также отработали упражнения по постановке радиоэлектронных помех. В учениях ВМФ России «Океанский щит — 2020» задействовано более 30 кораблей различных классов. Кроме того, в них участвуют морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты.