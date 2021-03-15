В Сербии заявили, что Россия отобрала у США «последний козырь»

https://static.news.ru/photo/8cfca772-85ad-11eb-8cea-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сделках по продажам вооружения странам-союзникам Россия всё меньше полагается на американскую валюту. Это беспокоит США, так как они потеряли «последний козырь». Такое мнение высказали сербские журналисты.

Россия постепенно развивает механизмы расчётов без «соприкосновений» с американцами и всё чаще обходит их валюту. Это выбивает из рук Вашингтона последний козырь, — пишет сербское издание «Печат».

Журналисты отмечают, что если какая-то большая армия вооружается российскими системами, то и эта армия, и эта страна отдаляются от Соединённых Штатов как в военном, так и в политическом отношении. Поэтому Вашингтон, чтобы сохранить контроль над миром, хочет помешать закупкам российских систем.

Сербские эксперты также считают, что российские оборонные технологии «остаются недостижимыми для Запада». Например, системы ПВО и зенитно-ракетный комплекс С-500. Это не может не беспокоить американских экспертов.

Ранее NEWS.ru писал, что в НАТО назвали российские ЗРПК приоритетной целью перед началом своих операций, поскольку они идеально борются с военными беспилотниками. Российский «убийца беспилотников» представляет собой растущую угрозу для НАТО и его союзников на поле боя, поэтому должен быть уничтожен до их вступления в театр военных действий, отметили аналитики Альянса.