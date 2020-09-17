В Чёрное море вошёл транспортно-десантный корабль ВМС США

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Транспортно-десантный корабль Yuma ВМС США и гидрографическое судно Enterprise ВМС Великобритании вошли в Чёрное море.

По данным издания «Газета.ru», силы и средства Черноморского флота России уже приступили к слежению за действиями иностранных судов.

Как сообщал Шестой флот ВМС США, цель американского транспортно-десантного корабля в Чёрном море — проведение регулярных морских операций. Во флоте отметили, что такие операции проводятся здесь для поддержки союзников и партнеров в регионе, передаёт РБК.

15 сентября ВМС США и НАТО уже проводили учения в Чёрном море. Тогда слежение за ними осуществлял российский фрегат «Адмирал Эссен». В маневрах участвовали американский эсминец Roosevelt, самолет-разведчик ВМС США P-8 и базирующийся в ФРГ самолет НАТО E-3A.

Ранее NEWS.ru писал о том, что корабли Великобритании вместе военно-морскими силами ряда стран НАТО проведут операцию на Крайнем Севере. Её целью станет демонстрация приверженности союзников свободе навигации в регионе.