«Туполев» создаст военные беспилотники

https://static.news.ru/photo/99121926-b52d-11ea-bd3f-fa163e074e61_660.jpg Ту-243 «Рейс-Д» Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Специалисты ПАО «Туполев» в настоящее время работают над созданием беспилотников для Вооружённых сил РФ. Ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолётов спецназначения на протяжении многих лет является передовым и в области создания военных беспилотных самолётов.

Проводятся работы над перспективными направлениями развития авиационной техники с целью оснащения наших вооружённых сил самой современной техникой как пилотируемой, так и беспилотной, — цитирует ТАСС годовой отчёт компании.

В стенах ПАО «Туполев» уже созданы высокоэффективный беспилотный комплекс тактической воздушной разведки Ту-143 «Рейс» и его развитие Ту-243 «Рейс-Д».

Как писал NEWS.ru, новые беспилотные системы двух типов отечественного производства поступили в распоряжение МЧС РФ. Беспилотники самолётного и мультироторного типов установлены на базе автомобиля повышенной проходимости «Форд Транзит». Комплекс самолётного типа будет направлен в Академию гражданской защиты для обучения личного состава и применения при чрезвычайных ситуациях. До конца года МЧС получит ещё 10 беспилотных комплексов на базе автомобилей повышенной проходимости КамАЗ и «Форд Транзит».